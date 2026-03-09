Trump a acheté des obligations Netflix en pleine bataille pour Warner Bros

Donald Trump a acheté pour plus de 1,1 million de dollars (864.000 euros) d'obligations Netflix NFLX.O au cours des trois derniers mois alors que le géant de la vidéo en ligne était engagé dans une bataille, perdue depuis, avec Paramount Skydance PSKY.O pour mettre la main sur Warner Bros Discovery WBD.O , montrent des documents officiels.

Deux premières transactions les 12 et 16 décembre ont porté sur plus de 500.000 dollars de titres Netflix et deux autres les 2 et 20 janvier sur plus de 600.000 dollars. Plutôt que d'annoncer des montants exacts, la Maison blanche a évoqué une fourchette globale comprise entre plus de 1,1 million et 2,25 millions de dollars.

On ignore si Donald Trump a revendu ces titres et a donc réalisé ou non des plus-values sur ces transactions.

Donald Trump a aussi acquis pour environ 1,5 million de dollars d'obligations Warner Bros en deux occasions, les 12 et 16 décembre.

Comme les autres présidents des Etats-Unis avant lui, Donald Trump n'est pas concerné par la législation sur les conflits d'intérêt interdisant à d'autres membres de l'exécutif américain d'investir dans des entreprises en relation avec les autorités. L'achat des obligations Netflix semble avoir été réalisé via un fonds géré par ses enfants.

Ces investissements ont été effectués alors que Donald Trump lui-même et des responsables des autorités de tutelle réglementaire ont multiplié les critiques contre Netflix, mettant en doute son projet de rachat de Warner Bros Discovery sur le plan de la concurrence et réclamant que le groupe de vidéo en ligne limoge son administratrice Susan Rice, conseillère à la sécurité nationale de l'ancien président démocrate Barack Obama.

Netflix, dont le projet aurait donné naissance à un groupe fusionné affichant un endettement de 85 milliards de dollars, a finalement jeté l'éponge face à Paramount il y a environ deux semaines.

(Trevor Hunnicutt et Matt Tracy, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)