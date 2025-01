D'autre part, selon lui, si Trump engage des mesures "trop radicales" faisant monter l'inflation, et que du fait des anticipations des marchés, les taux d'intérêt remontent trop fortement, voire que la Fed se retrouve dans l’impossibilité de baisser les taux, le principe de réalité pourra rapidement le faire revenir à une politique "plus raisonnable".

"Une partie de ces républicains ne sont pas complètement alignés sur les propositions les plus radicales de Trump en termes budgétaires", alors que le déficit américain dépasse déjà les 6% aux États-Unis, et qu'un tiers de la dette américaine doit être financée dans les prochains 12 mois" ,souligne Frederik Ducrozet.

(AOF) - Le deuxième mandat de Donald Trump "sera plus pragmatique", car "il va lui falloir faire face au principe de réalité". Telle est la prévision livrée par Frederik Ducrozet, responsable de la recherche macroéconomique de Pictet Wealth Management France, lors d’un déjeuner de presse organisé à Paris le 16 janvier 2024 sur les "Perspectives" de 2025. "La majorité au Congrès est courte, les Républicains ne peuvent pas se permettre de perdre les élections, les midterms de 2026", souligne le gérant.

Trump 2 : Pictet prévoit un mandat plus "pragmatique"

