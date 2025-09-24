Truist Securities relève l'objectif de prix sur Bank of America

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Truist Securities augmente les prévisions sur Bank of America BAC.N à 56 $ contre 51 $

** Les actions de BAC augmentent d'environ 0,3 % à 51,8 $ avant le marché ** La société de courtage révise ses modèles financiers pour BAC après avoir incorporé les mises à jour de la conférence de la direction

** 21 des 26 analystes évaluent l'action à "acheter" ou plus, et cinq à "conserver"; l'objectif de prix médian est de 54 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action BAC a progressé de 17,6 % depuis le début de l'année