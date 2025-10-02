Truist Securities relève l'estimation de la valeur de Palvella Therapeutics en raison du potentiel de son médicament phare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Truist Securities relève son estimation de prix sur le développeur de médicaments Palvella Therapeutics

PVLA.O de 56 $ à 80 $

** La société de courtage voit un potentiel pour le principal médicament candidat de Palvella, la rapamycine QTORIN, qui est testée dans un essai de stade avancé pour les malformations lymphatiques microkystiques, une maladie rare qui provoque des kystes remplis de liquide sur la peau

** Truist voit une opportunité commerciale pour le médicament si les essais réussissent et si de nouvelles indications progressent

** L'augmentation du prix de vente reflète également les plans de PVLA concernant une augmentation de capital potentielle - courtage

** Les 13 analystes qui couvrent l'action l'évaluent à "acheter" ou plus; le PT médian est de 70 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action PVLA est en hausse de 429% depuis le début de l'année