 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 070,50
+1,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Truist Securities relève l'estimation de la valeur de Palvella Therapeutics en raison du potentiel de son médicament phare
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 17:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Truist Securities relève son estimation de prix sur le développeur de médicaments Palvella Therapeutics

PVLA.O de 56 $ à 80 $

** La société de courtage voit un potentiel pour le principal médicament candidat de Palvella, la rapamycine QTORIN, qui est testée dans un essai de stade avancé pour les malformations lymphatiques microkystiques, une maladie rare qui provoque des kystes remplis de liquide sur la peau

** Truist voit une opportunité commerciale pour le médicament si les essais réussissent et si de nouvelles indications progressent

** L'augmentation du prix de vente reflète également les plans de PVLA concernant une augmentation de capital potentielle - courtage

** Les 13 analystes qui couvrent l'action l'évaluent à "acheter" ou plus; le PT médian est de 70 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action PVLA est en hausse de 429% depuis le début de l'année

Valeurs associées

PALVELLA THERA
61,6350 USD NASDAQ -2,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank