Truist relève le PT de PNC en raison des avantages liés à l'acquisition de FirstBank

24 septembre - ** Truist Securities relève les prévisions de PNC Financial Services PNC.N à 210 $ à partir de 201 $, soit une hausse de 3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Truist augmente les estimations du BPA 2025 et 2026 à 15,60 $ et 17,95 $ respectivement, car elle s'attend à ce que les pertes de prêts plus faibles et l'acquisition de FirstBank améliorent le BPA d'un pourcentage à un chiffre inférieur en 2026 et 2027

** Truist introduit une nouvelle estimation du BPA pour 2027 à 20 $, soit une croissance de 11 % par rapport à l'année précédente

** 17 courtiers sur 24 évaluent le titre à "acheter" ou plus, six à "conserver" et un à "vendre"; leur estimation médiane est de 222 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse d'environ 6 % depuis le début de l'année