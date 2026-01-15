Truist relève le PT de C.H. Robinson et prévoit une reprise de l'industrie du fret en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Truist relève l'objectif de prix sur le transitaire mondial C.H. Robinson CHRW.N à 190 $ de 165 $, et réitère la note "achat".

** Le nouveau PT représente une hausse de 10,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** La société de courtage s'attend à ce que le secteur du fret entre dans les premiers stades d'une reprise cyclique en 2026, aidé par la réduction des capacités et le renforcement des fondamentaux du marché au comptant, ce qui devrait créer un environnement favorable au renouvellement des contrats.

** La médiane des prévisions de 26 courtiers couvrant l'action est de 177 $, selon les données compilées par LSEG.

** CHRW a gagné 67,6 % en 2025.