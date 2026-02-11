 Aller au contenu principal
Truist relève l'objectif de cours de Red Rock Resorts après les résultats du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 18:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Truist augmente l'objectif de cours de l'opérateur de casinos Red Rock Resorts RRR.L de 75 $ à 80 $, ce qui représente une hausse de 19,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société déclare un EBITDA ajusté de 213,3 millions de dollars au quatrième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 206,1 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 511,8 millions de dollars, supérieur à l'estimation des analystes de 502,6 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société déclare un dividende spécial de 1,00 $ par action

** La stabilité du quatrième trimestre s'est poursuivie au premier trimestre, l'activité principale des machines à sous demeurant résistante, selon la société de courtage

** Y compris la variation de la séance, RRR a augmenté de 33,5 % au cours des 12 derniers mois

