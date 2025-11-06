 Aller au contenu principal
Truist réduit les prévisions de CSW Industrials et abaisse les prévisions de bénéfices à long terme
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Truist Securities réduit le PT de l'entreprise de construction CSW Industrials CSW.N à 271$ contre 276$, et maintient le rating à "hold"

** Le nouveau PT représente une prime de 12% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La semaine dernière, la société a annoncé un bénéfice ajusté pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations, mais a vu son chiffre d'affaires organique chuter de 5,6 %, principalement en raison de perturbations plus importantes sur le marché américain des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVACR), selon Truist

** La société de courtage abaisse les perspectives de bénéfices à long terme de CSW, en réduisant les estimations du BPA ajusté et de l'Ebitda pour les années 26 à 28

** Truist réduit le BPA ajusté de CSW pour l'année fiscale 2028 de 12,55 $ à 12,32 $ et l'Ebitda de 310 millions de dollars à 301 millions de dollars

** Un des six courtiers évalue l'action à "acheter" et cinq à "conserver"; leur prévision médiane est de 268 $, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 31,3 % depuis le début de l'année

