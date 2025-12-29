 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Truist réduit l'objectif de cours sur Vail Resorts en raison de la faiblesse des chutes de neige et de la demande
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 13:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 décembre -

** Truist Securities réduit l'objectif de cours de Vail Resorts MTN.N à 234 $ contre 237 $, ce qui représente une hausse de 50,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite de très faibles chutes de neige en début de saison dans le Colorado et l'Utah - les pires depuis 2017/18

** La société des stations de ski est plus résiliente que lors de la saison de faible enneigement 2017/18, aidée par des revenus plus importants grâce au forfait de ski saisonnier, à une plus grande diversification géographique et à un meilleur enneigement, selon la société de courtage

** Le courtier souligne également des signaux de demande faibles, citant des données de réservation d'hôtel montrant une baisse de 20% en glissement annuel des réservations de novembre pour la saison 2025/26 et des données de Placer.ai indiquant une faible fréquentation dans les stations de Vail aux États-Unis et au Colorado

** 4 des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "fortement achetée", 7 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; la prévision médiane est de 169 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, MTN a perdu 25,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

VAIL RESORTS
140,250 USD NYSE +0,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank