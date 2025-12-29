Truist réduit l'objectif de cours sur Vail Resorts en raison de la faiblesse des chutes de neige et de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 décembre -
** Truist Securities réduit l'objectif de cours de Vail Resorts MTN.N à 234 $ contre 237 $, ce qui représente une hausse de 50,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage cite de très faibles chutes de neige en début de saison dans le Colorado et l'Utah - les pires depuis 2017/18
** La société des stations de ski est plus résiliente que lors de la saison de faible enneigement 2017/18, aidée par des revenus plus importants grâce au forfait de ski saisonnier, à une plus grande diversification géographique et à un meilleur enneigement, selon la société de courtage
** Le courtier souligne également des signaux de demande faibles, citant des données de réservation d'hôtel montrant une baisse de 20% en glissement annuel des réservations de novembre pour la saison 2025/26 et des données de Placer.ai indiquant une faible fréquentation dans les stations de Vail aux États-Unis et au Colorado
** 4 des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "fortement achetée", 7 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; la prévision médiane est de 169 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, MTN a perdu 25,2 % depuis le début de l'année
