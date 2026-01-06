 Aller au contenu principal
Truist initie la couverture d'Intuit avec "buy" (acheter)
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 14:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** La société de courtage Truist Securities initie la couverture d'Intuit INTU.O avec une note d'achat et un objectif de 739 $, ce qui implique une hausse de 16,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** La suite de produits de l'entreprise de logiciels financiers continue de s'orienter davantage vers les services basés sur le cloud, les abonnements et la fintech, qui soutiennent une forte croissance des revenus récurrents et des marges - Truist ** Truist affirme qu'INTU dispose de l'échelle, des données propriétaires et de la stratégie nécessaires pour bénéficier de l'IA ** Truist ajoute que l'accord pluriannuel de 100 millions de dollars conclu par la société avec OpenAI pourrait potentiellement contribuer à accroître l'exposition de ses outils financiers aux plus de 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires de la société mère ChatGPT pour les demandes de renseignements financiers

** INTU en légère hausse avant le marché ** 26 des 32 sociétés de courtage couvrant le titre recommandent "acheter" ou plus, 5 "conserver", et 1 "vendre"; PT médian de 819,5 $ - données compilées par LSEG

** INTU a gagné 5,4 % l'année dernière

