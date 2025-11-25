Truist initie la couverture d'Ameris Bancorp avec "hold"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Truist initie la couverture de la banque régionale Ameris Bancorp ABCB.N avec la note "hold", citant sa valorisation actuelle

** Le courtier s'attend à ce que la marge d'intérêt nette d'ABCB se comprime en raison des baisses de taux potentielles et de la concurrence des dépôts

** La société Truist considère Ameris comme une banque en croissance constante avec une franchise attrayante et un modèle d'entreprise rentable

** Le courtier fixe le PT à 80 $, soit une hausse de 7,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~18,7 % depuis le début de l'année