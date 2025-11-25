 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 999,30
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Truist initie la couverture d'Ameris Bancorp avec "hold"
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Truist initie la couverture de la banque régionale Ameris Bancorp ABCB.N avec la note "hold", citant sa valorisation actuelle

** Le courtier s'attend à ce que la marge d'intérêt nette d'ABCB se comprime en raison des baisses de taux potentielles et de la concurrence des dépôts

** La société Truist considère Ameris comme une banque en croissance constante avec une franchise attrayante et un modèle d'entreprise rentable

** Le courtier fixe le PT à 80 $, soit une hausse de 7,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~18,7 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank