Truist Financial nomme Michael Lyons, directeur général de Fiserv, au poste de président-directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Truist Financial TFC.N a nommé Michael Lyons, ancien directeur général de Fiserv FISV.O , au poste de président-directeur général, avec effet au 1er septembre, a annoncé lundi la banque américaine.

Michael Lyons succédera à Bill Rogers, vétéran de Truist, qui occupe le poste de président-directeur général de la banque basée à Charlotte, en Caroline du Nord, depuis 2021.

Bill Rogers assumera le rôle de président exécutif jusqu'à son départ à la retraite prévu en avril 2027.

Truist figure parmi les 10 premières banques commerciales américaines, avec 549 milliards de dollars d'actifs au 31 mars. Elle propose une large gamme de services, notamment des services bancaires aux particuliers et aux petites entreprises, des services de banque d'investissement, de gestion de patrimoine et de paiement.

“Nous considérons la décision de TFC de recruter en externe comme un signe potentiel que le conseil d'administration cherche à obtenir un regard objectif de l'extérieur de l'entreprise – ce qui pourrait conduire à une posture plus proactive”, a déclaré John Pancari, analyste chez Evercore.

UN AUTRE CHANGEMENT À LA TÊTE DE FISERV

Cette nomination marque le retour de Michael Lyons, 55 ans, dans le secteur bancaire après un bref passage chez Fiserv, une société spécialisée dans les paiements.

Avant de rejoindre Fiserv, Michael Lyons était président de PNC Financial PNC.N . Il a passé plus de dix ans au sein de cette banque régionale américaine et a contribué à mener à bien plus de 15 milliards de dollars d’acquisitions ainsi qu’à l’expansion de la présence géographique de la banque.

Le départ de Michael Lyons marque le dernier bouleversement en date chez Fiserv, qui poursuit un plan de redressement après une année 2025 difficile, marquée par une révision majeure de ses prévisions de croissance et les répercussions de changements soudains au sein de la direction.

Les actions de Fiserv FISV.O ont chuté d'environ 9% en début de séance. Le titre a plongé de plus de 67% au cours de l'année écoulée.

La société a nommé Takis Georgakopoulos au poste de directeur général en remplacement de Michael Lyons, avec effet immédiat.

Ce départ intervient alors que Fiserv s'efforce de rétablir sa crédibilité auprès de ses clients et de ses investisseurs. Au début du mois, le fonds activiste Jana Partners a exhorté la société à poursuivre de manière agressive les cessions d'activités non stratégiques et à accélérer le processus de renouvellement du conseil d'administration.