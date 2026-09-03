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Truist abaisse la note de PG&E à « conserver » en raison des incertitudes liées à la réforme sur les feux de forêt en Californie
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 14:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** La société de courtage Truist Securities abaisse la recommandation sur PG&E Corp PCG.N de « acheter » à « conserver » et réduit son objectif de cours de 21 à 17 dollars

** La société de courtage estime que l’enlisement des efforts de réforme de la responsabilité civile en matière d’incendies de forêt en Californie a entamé la confiance dans les perspectives d’avenir du groupe de services publics

** Elle estime que la revue stratégique de PG&E pourrait laisser des questions clés en suspens jusqu'en 2027 et mettre à rude épreuve la patience des investisseurs

** Elle s’attend à ce que les risques saisonniers liés aux feux de forêt et la visibilité limitée au-delà de 2028 pèsent sur l’intérêt des investisseurs

** Elle estime que les perspectives d’une session législative extraordinaire restent incertaines, avec toute une gamme de scénarios possibles même si les législateurs réexaminent les réformes

** Sur 18 sociétés de courtage, 9 attribuent à l’action la recommandation « acheter » et 9 « conserver »; l’objectif de cours médian est de 21 dollars – données LSEG

** À la dernière clôture, PCG affichait une baisse de 17 % depuis le début de l’année

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