Truhome Finance, prêteur hypothécaire indien soutenu par Warburg Pincus, dépose une demande d'introduction en bourse de 325 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prêteur hypothécaire Truhome Finance, soutenu par Warburg Pincus, a déposé une demande d'introduction en bourse de 30 milliards de roupies (325 millions de dollars), comme l'a montré son projet de prospectus publié lundi.

Truhome, anciennement connu sous le nom de Shriram Housing Finance, a été racheté par la société américaine de capital-investissement auprès du prêteur non bancaire Shriram Finance SHMF.NS dans le cadre d'une transaction de 46,3 milliards de roupies en 2024.

* L'introduction en bourse de Truhome Finance comprend une émission de nouvelles actions d'une valeur de 15 milliards de roupies et une offre de vente d'actions d'une valeur de 15 milliards de roupies par Warburg.

* Il s'agit de la première introduction en bourse d'un prêteur hypothécaire en Inde depuis l'introduction en bourse de 65,6 milliards de roupies de Bajaj Housing Finance BAJO.NS en septembre 2024.

* Warburg détient actuellement 98,16 % de Truhome.

* Si la taille de l'offre reste inchangée, l'introduction en bourse de Truhome sera la troisième émission la plus importante de l'Inde en 2026.

* Selon le projet de prospectus, la société prévoit d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour répondre à ses besoins futurs en capitaux.

* Les actifs sous gestion de Truhome (AUM) s'élevaient à 2,29 milliards de dollars en décembre 2025.

* Les actifs sous gestion de la société pour l'exercice clos en mars 2025 ont augmenté de 29 % pour atteindre 1,92 milliard de dollars et ont plus que doublé par rapport aux quelque 872 millions de dollars de l'exercice 2023.

* JM Financial, IIFL Capital, Jefferies et Kotak Mahindra Capital sont les banquiers de l'émission.

(1 $ = 92,2930 roupies indiennes)