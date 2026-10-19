Trou d'air au troisième trimestre pour DMS Group

La société spécialisée dans l'imagerie médicale a fait face à un environnement conjoncturel défavorable. Au troisième trimestre 2026, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 7,9 millions d'euros, en repli de 28% par rapport au troisième trimestre 2025. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, l'activité a cumulé 30 millions d'euros, en baisse de 13%.

La direction explique ce repli par un comportement particulièrement attentiste en Europe, caractérisé par l'allongement des délais de décision et le report de projets, avec un impact prononcé en France et en Italie.

Pour la division Radiologie, les revenus trimestriels ont chuté de 44% à 4,9 millions d'euros (-20% sur neuf mois à 22,1 millions d'euros). A l'inverse, l'activité Ostéodensitométrie a poursuivi son expansion avec des ventes en hausse de 34%, à 2,9 millions d'euros, au troisième trimestre.

Si 2026 marque une pause dans la croissance des revenus après trois ans de forte progression, DMS Group a confirmé le redressement de sa rentabilité grâce aux mesures d'efficacité opérationnelle engagées.

S'appuyant sur un premier semestre marqué par un bond de 52% de l'EBITDA (2,6 millions d'euros, soit une marge de 11,7%), le groupe a réaffirmé son objectif d'atteindre une marge d'EBITDA de 14% dans le cadre de son plan #Imaging 2027.