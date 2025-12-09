Tronox bénéficie du soutien des banques à hauteur de 600 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions du producteur de produits en titane Tronox TROX.N augmentent de 17 % à 4,38 $ avant l'ouverture du marché

** La société reçoit des lettres d'intérêt coordonnées, non contraignantes et conditionnelles (LOI) d'Export Finance Australia et de la U.S. Export-Import Bank (EXIM) pour un montant maximum de 600 millions de dollars

** La société indique qu'il s'agit de soutenir le développement de la chaîne d'approvisionnement en terres rares de Tronox, y compris l'extension des mines, le soutien aux infrastructures et la capacité de craquage et de lixiviation

** TROX ajoute qu'elle travaillera avec des clients en aval et d'autres partenaires commerciaux clés pour développer une structure de projet finançable conforme à ses priorités d'allocation de capital à long terme

** A la dernière clôture, TROX était en baisse de 63% depuis le début de l'année