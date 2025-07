Tronics: vers le dépôt d'un projet d'OPR-RO information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - TDK Electronics, actionnaire principal de Tronic's Microsystems avec 87,34% des actions détenues, fait part de sa décision de mettre en oeuvre une offre publique de retrait, suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO) sur les actions de Tronics.



L'offre s'inscrit dans le cadre d'une démarche de simplification de la structure capitalistique de Tronic's par l'acquisition du solde du capital non détenu actuellement par TDK Electronics et Thales AVS France (2,56% du capital de Tronics).



Elle vise également à réduire les coûts induits par la cotation de l'action du spécialiste des capteurs inertiels MEMS sur Euronext Growth Paris, cotation qui n'est plus jugée nécessaire compte tenu notamment de la très faible liquidité du titre.



TDK Electronics offre donc aux actionnaires de Tronics qui apporteront leurs actions la possibilité d'obtenir une liquidité immédiate pour leur participation. Le prix de l'offre publique, qui sera déposé auprès de l'AMF, s'élève à 5,56 euros par action.





