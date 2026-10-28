Troisième trimestre en demi-teinte pour Bic

Le groupe a enregistré un léger recul de ses ventes au troisième trimestre 2026, pénalisé par les contre-performances de ses activités de papeterie et de briquets, notamment sur le continent américain. Bic maintient néanmoins ses objectifs annuels, tandis que la marque de brosses à cheveux Tangle Teezer poursuit sa forte croissance

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Bic s'est établi à 516 millions d'euros, en repli de 0,6 % en données organiques. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les revenus du groupe atteignent 1,56 milliard d'euros, soit une progression organique de 1 %.

Dans le détail, la division Human Expression, qui regroupe les activités de papeterie, a vu ses ventes reculer de 1,1 % en données organiques.

La faiblesse des performances en Amérique du Nord et en Amérique latine a pesé sur l'activité, malgré une dynamique plus favorable en Europe et dans la région Moyen-Orient et Afrique.

Le repli est plus marqué dans la division Flame for Life, dédiée aux briquets, dont les ventes ont diminué de 4,6 % en données organiques. Cette contre-performance reflète la faiblesse du marché nord-américain, à laquelle s'ajoutent des tendances moins porteuses en Europe et en Amérique latine.

À l'inverse, la division Blade Excellence, qui comprend les rasoirs et les brosses à cheveux, tire son épingle du jeu avec une croissance organique de 3,9 %. Cette progression repose essentiellement sur la forte dynamique de Tangle Teezer, dont les ventes ont bondi de 29 %, soutenues par l'Amérique du Nord, l'Europe et le succès des nouveaux produits.

L'activité rasoirs affiche également une légère croissance, les bonnes performances en Europe et dans la région Moyen-Orient et Afrique ayant plus que compensé les reculs observés en Amérique du Nord et en Amérique latine.

Malgré ce troisième trimestre en demi-teinte, Bic confirme l'ensemble de ses perspectives pour 2026. Sur la base des conditions actuelles, le groupe table toujours sur une croissance organique modeste de son chiffre d'affaires, assortie d'une marge d'exploitation ajustée légèrement supérieure à 14 %. Il prévoit également de maintenir sa génération de flux nets de trésorerie disponible à un niveau comparable à celui de 2025.