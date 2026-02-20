Troisième baisse hebdomadaire pour le cuivre au LME en raison de l'augmentation des stocks et de la faiblesse des liquidités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cuivre du LME s'est replié vendredi, s'apprêtant à connaître une troisième semaine de baisse, les marchés du principal consommateur, la Chine, étant en pause pour le Nouvel An lunaire, avec des stocks en hausse et un dollar américain plus ferme pesant sur le métal rouge.

Le cuivre de référence CMCU3 sur le LME était en baisse de 0,1% à 12 793 $ la tonne métrique à 0351 GMT et était en baisse de 0,7% pour la semaine.

Le Shanghai Futures Exchange rouvrira ses portes le 24 février.

Les métaux industriels reculent alors que la demande diminue et que la dislocation de l'offre est prête à se normaliser, ont noté les analystes d'ANZ, ajoutant que les stocks de cuivre se reconstituent à l'échelle mondiale.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts approuvés par le LME ont augmenté de 925 tonnes pour atteindre 225 575 tonnes jeudi

MCUSTX-TOTAL , le plus élevé depuis mars 2025. Parallèlement, le groupe CME CME.O a reçu une demande d'inscription d'un entrepôt de cuivre dans la banlieue de Chicago, indique un avis de l'opérateur américain d'échanges de matières premières, la perspective de droits de douane à l'importation ayant conduit les opérateurs à constituer des stocks.

"Nous voyons un soutien clé sur le cuivre à 3 mois à deux niveaux - 12 528 $/tonne et 12 414 $/tonne - ce dernier étant le niveau le plus critique qui doit tenir", a déclaré Edward Meir, analyste chez Marex, dans une note.

Vendredi, le dollar était sur le point de réaliser sa plus forte performance hebdomadaire depuis octobre, soutenu par une série de données économiques meilleures que prévu, une perspective plus hawkish de la Réserve fédérale, et les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont gardé les marchés sur le qui-vive. USD/

Un dollar plus fort rend les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

Dans les autres métaux, les prix du zinc ont augmenté de 0,1% à 3 342,50 $ CMZN3 , et le nickel CMNI3 est resté stable à 17 280 $ la tonne.

L'aluminium CMAL3 a augmenté de 0,4% à 3 079 dollars, tandis que le plomb CMPB3 a perdu 0,2% à 1 951 dollars.

"Les interruptions dans les mines au Chili et au Pérou, et les signes croissants que les nouveaux projets ne seront pas mis en service assez rapidement pour répondre à la demande, soutiennent les métaux de base", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade, ajoutant que les faibles stocks et les fermetures de mines, les retards ont soutenu les prix du nickel et du zinc.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0700 UK Ventes au détail MM, YY Jan

0700 UK Ventes au détail hors carburant MM Jan

0815 France HCOB Mfg, Services, Composite Flash PMI

Feb

0830 Allemagne HCOB Mfg, Services, Composite Flash PMI

Feb

0900 EU HCOB Mfg, Services, Composite Flash PMI Feb

0900 Royaume-Uni PMI manufacturier, composite,

services fév

1330 Consommation américaine, MM ajusté déc

1330 Indice de base des prix PCE aux États-Unis MM, en

glissement annuel Déc

1330 Indice des prix PCE aux États-Unis MM, YY Déc

1330 PIB avancé des États-Unis, T4

1445 US S&P Global Mfg, Scvs, Comp PMI Flash Feb

1400 US U Mich Sentiment Final Fév

1400 Ventes de logements neufs - unités déc