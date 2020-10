Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trois villes du nord du Portugal partiellement confinée Reuters • 22/10/2020 à 16:22









LISBONNE, 22 octobre (Reuters) - Trois municipalités du nord du Portugal entreront vendredi dans une nouvelle phase de confinement partiel pour enrayer la reprise de l'épidémie de Covid-19, a annoncé le gouvernement. La mesure concerne Felgueiras, Lousada et Paços de Ferreira, dont les 161.000 habitants ne pourront quitter leur domicile que pour se rendre sur leur lieu de travail, à l'école ou pour des activités essentielles telles que l'achat de nourriture et de médicaments. Le télétravail sera par ailleurs recommandé, les visites dans les centres de soins seront interdites, les rassemblements limités à cinq personnes et les commerces devront fermer à 22 heures. "Ces mesures sont dues à l'évolution de la pandémie dans ces trois municipalités", a déclaré Mariana Viera da Silva, ministre de la présidence du Conseil, lors d'une conférence de presse. Vendredi dernier, 2.608 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués au Portugal, ce qui était sans précédent depuis le début de l'épidémie. (Catarina Demony, Victoria Waldersee et Sergio Gonçalvez, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.