Trois travailleurs sont morts à l'usine Hyundai de Géorgie depuis 2022, avant le raid des services d'immigration américains, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trois travailleurs sont morts depuis que Hyundai Motor 005380.KS a commencé la construction de son usine automobile de 7,6 milliards de dollars en Géorgie en 2022, a rapporté le Wall Street Journal dimanche, citant un examen des dossiers fédéraux.

Des dizaines de travailleurs actuels et anciens de l'entreprise, dont beaucoup sont des coordinateurs de la sécurité qui ont aidé à superviser la construction, ont déclaré au journal lors d'interviews que l'environnement de travail comportait de nombreux travailleurs immigrés inexpérimentés, des normes de sécurité souvent laxistes et des accidents fréquents.

L'usine, qui est exploitée dans le cadre d'une coentreprise entre Hyundai et la société sud-coréenne LG Energy Solution 373220.KS , est sous les feux de la rampe depuis une descente des services d'immigration le mois dernier, au cours de laquelle des centaines de travailleurs sud-coréens ont été arrêtés dans le cadre de la plus grande opération de répression menée sur un seul site dans l'histoire du ministère américain de la sécurité intérieure.

Selon le WSJ, outre les décès, plus d'une douzaine de travailleurs ont été gravement blessés, notamment en tombant sans porter de harnais et en étant écrasés par des chariots élévateurs.

Les travailleurs interrogés par le WSJ ont déclaré que Hyundai ne veillait pas à ce que ses employés soient correctement formés et que les organismes de réglementation de la sécurité ne faisaient pas grand-chose pour empêcher les infractions sur les chantiers, ajoute le rapport.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement ce rapport. Hyundai n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Hyundai a déclaré au WSJ qu'elle s'engageait à respecter les lois sur l'immigration et qu'elle ne compromettait pas la sécurité au nom de la rapidité, ajoutant que l'entreprise avait pris des mesures pour résoudre les problèmes de sécurité en réponse aux incidents survenus au cours de la construction.

"Nous avons agi immédiatement et de manière exhaustive pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise", a déclaré Jose Munoz, directeur général de Hyundai, au journal. "Je me suis rendu en Géorgie pour le dire directement à notre équipe: Leur sécurité passe avant les calendriers de production, avant les coûts, avant les profits, avant tout"

La construction de l'usine de véhicules électriques et de batteries, située dans le comté de Bryan à environ 30 miles à l'ouest de Savannah, est en cours.