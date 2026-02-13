 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trois sous-traitants blessés lors de travaux sur l'unité de brut d'Exxon à Beaumont, au Texas, selon des sources
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 15:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trois sous-traitants ont été blessés par une fuite de condensat de vapeur alors qu'ils travaillaient sur une unité de brut à la raffinerie Exxon Mobil

XOM.N de 612 000 barils par jour à Beaumont, au Texas, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de la raffinerie.

Deux des sous-traitants blessés ont été transportés par hélicoptère aux hôpitaux, ont précisé les sources.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
150,760 USD NYSE +0,55%
Gaz naturel
3,22 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,34 USD Ice Europ -0,31%
Pétrole WTI
62,58 USD Ice Europ -0,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank