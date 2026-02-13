Trois sous-traitants blessés lors de travaux sur l'unité de brut d'Exxon à Beaumont, au Texas, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Trois sous-traitants ont été blessés par une fuite de condensat de vapeur alors qu'ils travaillaient sur une unité de brut à la raffinerie Exxon Mobil
XOM.N de 612 000 barils par jour à Beaumont, au Texas, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de la raffinerie.
Deux des sous-traitants blessés ont été transportés par hélicoptère aux hôpitaux, ont précisé les sources.
