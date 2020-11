Trois sociétés de gestion choisies par Brunel pour un fonds ESG

(NEWSManagers.com) -

Le fonds de pension britannique Brunel Pension Partnership Limited a choisi trois sociétés de gestion pour s' occuper de son nouveau fonds Sustainable Equities Fund de 1,2 milliard de livres. Il s' agit de Nordea Asset Management, RBC Global Asset Management et Ownership Capital. Nordea AM précise qu'elle gérera 325 millions de livres. Le mandat sera piloté par Thomas Sørensen et Henning Padberg, les gérants de la stratégie Global Climate et Environment de la société de gestion scandinave.

Ce nouveau fonds d' actions ESG, créé à la demande des clients de Brunel, réunit des entreprises qui apportent un bénéfice à la société.

Brunel a reçu 70 manifestations d' intérêt. Quinze sociétés de gestion ont été invitées à participer à l' appel d' offres et huit ont été finalistes.