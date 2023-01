Trois secteurs à fort potentiel

La demande de nickel pourrait quadrupler ces trente prochaines années en raison notamment de l'essor de la voiture électrique. Une évolution qui favorisera les acteurs comme BHP, qui exploite Mount Keith Mine, en Australie. (© BHP)

Les banques et les foncières attirent l'attention des investisseurs par leur trop grande décote. Les producteurs de métaux indispensables à la transition énergétique sont aussi promis à un bel avenir.

Si les marchés financiers ont démarré l'année en trombe (le CAC 40 a déjà repassé les 7000 points après avoir gagné plus de 6,5% en un mois), bien des incertitudes demeurent, que ce soit sur l'ampleur du ralentissement économique, le caractère durable ou non de l'inflation, la hausse des taux et l'évolution de la guerre en Ukraine.

Pour vous aider dans vos choix d'investissement pour 2023 et au-delà, rien de mieux que de présenter quelques thématiques à fort potentiel, selon les professionnels des marchés.

Un effet d'aubaine

Oddo BHF AM privilégie les actions value (décotées), qui pourraient faire l'objet d'un rattrapage massif avec le nouveau paradigme des taux (le gestionnaire d'actifs évoque un taux allemand 10 ans à 2,5% dans un scénario central de récession européenne modérée). Le secteur des banques européennes pourrait notamment profiter de la hausse des taux courts, celle-ci apportant un effet d'aubaine qui surcompense le renchérissement des créances douteuses.

Par ailleurs, les valeurs du Stoxx 600 Banks en Europe se traitent en moyenne seulement 0,6 fois leur actif net (0,5 fois pour BNP Paribas) estimé en 2023, contre un ratio de 1 fois pour les valeurs du S&P 500 Banks aux États-Unis. Une décote qui peut toutefois s'expliquer par la moindre rentabilité des banques européennes.

Oddo BHF AM voit aussi un potentiel de rebond pour les valeurs technologiques