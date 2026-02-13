Trois personnes souffrent de brûlures sur le site d'Exxonmobil à Beaumont, Texas, selon les médias

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trois travailleurs contractuels ont subi des brûlures alors qu'ils travaillaient sur des opérations de transport dans les installations d'ExxonMobil XOM.N à Beaumont, au Texas, ont rapporté KDFM et d'autres médias jeudi en fin de journée.

Le rapport de KDFM cite une déclaration d'ExxonMobil, qui indique que les travailleurs contractuels sont soignés et qu'une enquête approfondie a été ouverte.

"On nous a dit que les unités de SAMU s'étaient rendues à l'hôpital CHRISTUS St Elizabeth", indique le rapport de KDFM.

D'autres détails sur la cause de l'incident, la gravité des brûlures et l'état des travailleurs blessés n'étaient pas immédiatement disponibles, selon les médias locaux.

Exxon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Exxon Beaumont exploite un complexe pétrochimique qui comprend une raffinerie, une usine chimique, une usine de polyéthylène et une usine de mélange et d'emballage de lubrifiants, selon le site web de la société.