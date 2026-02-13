 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trois personnes blessées en travaillant sur le petit CDU d'Exxon à Beaumont, Texas, selon des sources
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 17:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, combine avec le précédent, ajoute la déclaration d'Exxon) par Erwin Seba

Trois entrepreneurs ont été blessés par une fuite de condensat de vapeur lors de la révision de la petite unité de distillation de brut (CDU) à la raffinerie Exxon Mobil XOM.N de Beaumont, Texas, d'une capacité de 612.000 barils par jour, ont déclaré des personnes familières avec les opérations à la raffinerie.

Exxon a confirmé les blessures dans le complexe de Beaumont, qui comprend une usine chimique et une usine de lubrifiants en plus de la raffinerie, dans un communiqué vendredi.

"La sécurité est toujours notre priorité absolue, et nos pensées vont aux personnes concernées et à leurs familles", a déclaré Kelly Davita, porte-parole d'Exxon, dans un communiqué envoyé par courriel. "Une enquête approfondie a été lancée pour déterminer les causes de l'accident."

Les trois entrepreneurs travaillaient sur le CDU Crude A, d'une capacité de 180 000 bpj, qui devrait rester fermé jusqu'à la mi-mars pour la remise en état, selon les sources.

Le Crude A est le plus petit des trois CDU qui décomposent le pétrole brut en matières premières pour toutes les autres unités de la raffinerie. Le Crude A traite le pétrole brut non corrosif.

Deux des travailleurs contractuels blessés ont été transportés par hélicoptère aux hôpitaux, ont indiqué les sources.

Valeurs associées

DAVITA
149,400 USD NYSE -0,38%
EXXON MOBIL
149,480 USD NYSE -0,30%
Gaz naturel
3,22 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,67 USD Ice Europ +0,18%
Pétrole WTI
62,83 USD Ice Europ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank