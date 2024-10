Trois offres de reprise déposées pour le constructeur de maisons AST en difficulté

( AFP / LOIC VENANCE )

Le constructeur de maisons individuelles AST a indiqué mardi avoir reçu trois offres de reprise, dans le cadre des procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde judiciaire en cours.

Parmi les trois offres reçues, l'une d'elles émane de deux constructeurs français de maisons individuelles, Hexaom et Trecobat, et concerne les activités de construction de maisons en bois et de studios de jardin en bois d'AST, a indiqué à l'AFP Hexaom, numéro un de la construction de maisons individuelles en France.

Les activités de promotion immobilière et d'aménagement de terrains ne sont pas concernées par cette offre.

"L'examen des offres définitives de reprises par le tribunal de commerce de Lyon est prévu lors de l'audience du 29 octobre 2024 et l'identité du repreneur retenu sera communiquée à l'issue du délibéré", ajoute AST Groupe dans un communiqué.

Face à la violente crise de l'immobilier neuf, le groupe AST, basé en région lyonnaise, avait annoncé en avril l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au tribunal de commerce de Lyon. Mais son plan de sauvegarde a été refusé par les créanciers de l'entreprise en juillet.

Ce rejet a poussé la société à demander en août l'ouverture de procédures de sauvegarde judiciaire pour ses filiales POBI Structures et POBI Industrie de construction de maisons et studios en bois, et l'ouverture de procédures de redressement judiciaire pour la société AST Groupe et ses filiales DPLE et Maisons IDEOZ, actives dans la construction de maisons traditionnelles.

Plus tôt dans l'année, AST avait déjà annoncé un important plan de restructuration prévoyant l'abandon progressif de son activité de promoteur et un recentrage sur le sud-est de son activité de constructeur de maisons.

L'entreprise avait également annoncé une "réduction importante des effectifs". Fin 2022, elle employait quelque 590 personnes, dernier chiffre public en date.

AST précise mardi à ses actionnaires que "compte tenu de l'endettement du groupe", le fruit de la vente éventuelle de la société ou de ses filiales "bénéficieront uniquement aux créanciers du groupe et ne produiront aucune liquidité pour les actionnaires".

Sa cotation à la Bourse de Paris est suspendue depuis le 19 juillet.