Trois nouvelles acquisitions pour Rhétorès
information fournie par AOF 22/09/2025 à 16:52

(AOF) - Rhétorès Groupe poursuit sa stratégie de croissance externe avec l'intégration de Traces Patrimoine à Lyon, de Perspectives (nouvellement dénommé Capitalium) à Paris et Filigrane Patrimoine dans le Grand Est. Ces trois opérations portent à sept le nombre d'acquisitions réalisées en 2025. Fondé en 2007 par Philippe Pagnot et Pierre Trillayd, Traces Patrimoine s'est imposé comme un acteur incontournable du conseil patrimonial dans la région. Perspectives a été crée en 2022 par Renaud Martin et Jean-Philippe Cridlig, anciens banquiers d'investissement.

Dans le Grand Est, Rhétorès Groupe poursuit son expansion avec l'acquisition de Filigrane Patrimoine. Cette opération s'inscrit dans la continuité de la stratégie de développement régional initiée fin 2024 avec l'intégration de Segep Finance.

