TROIS NOUVEAUX MARCHÉS AU MEXIQUE

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce la signature de nouveaux accords pour la production au Mexique de composants mécaniques pour l’assemblage de sièges passagers, de harnais électriques, et de trains d’atterrissage, équipant les flottes commerciales actuelles. Ces accords représentent un chiffre d’affaires annuel attendu de 1,5 M$. Dans le cadre de trois consultations distinctes en Amérique du Nord, FIGEAC AÉRO a été sélectionné pour la production de pièces entrant dans l’assemblage d’équipements à destination de plusieurs familles d’appareils commerciaux Airbus, Boeing et Bombardier
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