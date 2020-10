Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trois membres du parti du Premier ministre indien tués au Cachemire Reuters • 30/10/2020 à 07:33









SRINAGAR, Inde, 30 octobre (Reuters) - Trois jeunes travailleurs du parti du Premier ministre indien, Narendra Modi, ont été tués jeudi par des militants au Cachemire. Cet incident intervient quelques jours après que le gouvernement de Narendra Modi a changé la réglementation permettant aux Indiens résidant dans d'autres parties du pays d'acheter des terres dans cette région himalayenne. Le gouvernement a affirmé que cela visait à mieux intégrer le Cachemire au reste du pays en rendant les lois uniformes dans toutes les régions. Le Cachemire est en proie à des troubles depuis que le gouvernement nationaliste de Modi a annulé l'année dernière l'autonomie de la seule région à majorité musulmane de l'Inde, avant d'arrêter plusieurs dirigeants politiques locaux pour réprimer la dissidence. La région du Cachemire est située en partie en Inde et au Pakistan mais les deux pays se la disputent dans sa totalité. (Fayaz Bukhari; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)

