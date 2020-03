Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trois employés de centrales nucléaires en France testés positifs au coronavirus - EDF Reuters • 10/03/2020 à 16:40









PARIS, 10 mars (Reuters) - Trois employés travaillant dans trois centrales nucléaires différentes en France ont été testés positifs au coronavirus, annonce mardi un porte-parole d'EDF qui précise que ces cas n'ont pas de conséquence sur la production. EDF a demandé à plusieurs employés ayant été en contact avec eux de respecter une période de 14 jours d'isolement afin de réduire les risques de propagation. (Bate Felix version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

