Trois cooptations au conseil d'administration de Bic
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 07:07
Albert Baladi, dirigeant dans le secteur des biens de consommation, succède à Jake Schwartz, qui a décidé de quitter ses fonctions d'administrateur indépendant. Il sera membre du comité d'audit ainsi que du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE.
Geoffroy Bich, qui possède plus de 30 ans d'expérience au sein du groupe de rasoirs, briquets et stylos jetables et y exerce les fonctions de vice-président, business development, remplace Timothée Bich, qui a décidé de quitter ses fonctions d'administrateur.
Ces trois nominations seront soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale de Bic, prévue en mai 2026. Comme annoncé en décembre 2024, Gonzalve Bich exercera la fonction de senior advisor du groupe.
Valeurs associées
|53,500 EUR
|Euronext Paris
|+0,94%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer