TriSalus en forte hausse après l'autorisation par la FDA d'un dispositif de traitement hépatique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Actualités)
23 septembre - ** L'action de la société spécialisée dans le traitement du cancer TriSalus TLSI.O progresse de 7,5 % à 5,3 $
** La société a reçu l'autorisation de la FDA pour son dispositif Trinav Advance, élargissant ainsi son portefeuille de produits destinés à l'administration de traitements ciblés au foie
** La société prévoit une mise sur le marché limitée de ce dispositif dans les semaines à venir
** Cinq sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter”; le cours-cible médian est de 9 $ – données compilées par LSEG
** En tenant compte de l’évolution de la séance, l’action affiche une baisse de 29,4 % depuis le début de l’année
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