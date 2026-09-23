TriSalus en forte hausse après l'autorisation par la FDA d'un dispositif de traitement hépatique

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(Actualités)

23 septembre - ** L'action de la société spécialisée dans le traitement du cancer TriSalus TLSI.O progresse de 7,5 % à 5,3 $

** La société a reçu l'autorisation de la FDA pour son dispositif Trinav Advance, élargissant ainsi son portefeuille de produits destinés à l'administration de traitements ciblés au foie

** La société prévoit une mise sur le marché limitée de ce dispositif dans les semaines à venir

** Cinq sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter”; le cours-cible médian est de 9 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l’évolution de la séance, l’action affiche une baisse de 29,4 % depuis le début de l’année