Triple actualité pour Biosynex

Le laboratoire dédié au diagnostic santé a annoncé la réalisation définitive de la cession de son activité de biologie moléculaire, après la levée de toutes les conditions suspensives.

Le 25 mai dernier, la société avait reçu une offre engageante pour la vente de cette activité, sous réserve de l'autorisation de l'opération par le juge commissaire en charge de la procédure de sauvegarde de Biosynex, et la confirmation par les créanciers bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce de Biosynex de la mainlevée desdits nantissements concernant l'activité cédée.

En parallèle, la société a indiqué qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa filiale Avalun, une offre de reprise des actifs mobiliers a été acceptée par le Tribunal.

Enfin, Biosynex a fait part de la démission de Jérôme Sylvestre de son mandat au sein du conseil d'administration pour des raisons personnelles.