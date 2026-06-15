Tripadvisor va céder sa division de réservation de restaurants à American Express ; le cours de l'action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Les actions de la société de voyage en ligne Tripadvisor TRIP.O ont grimpé de 15% pour atteindre 14,28 $ avant l'ouverture du marché

** TRIP conclut un accord d'option de vente pour céder TheFork, sa plateforme de réservation de restaurants en ligne en Europe, à American Express AXP.N pour 700 millions de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire

** Cette décision intervient quelques mois après que l'investisseur activiste Starboard a adressé une lettre au conseil d'administration exhortant TRIP à explorer officiellement la vente de l'ensemble de la société et critiquant la lenteur des efforts visant à examiner les alternatives stratégiques pour TheFork

** À la clôture d'hier, l'action avait chuté d'environ 15% depuis le début de l'année