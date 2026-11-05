Tripadvisor plonge de 27% après l'annonce du départ de ses deux principaux dirigeants

Tripadvisor a annoncé le départ prochain de son directeur général et de son directeur financier, dans un contexte de stagnation de ses revenus et de pression concurrentielle croissante liée à l'intelligence artificielle. Le spécialiste américain des voyages en ligne a également confirmé la suppression d'environ 425 postes et publié des résultats trimestriels marqués par une dégradation de sa rentabilité. Ces annonces ont provoqué une chute de 27% de son action, qui se dirigeait vers sa plus forte baisse en une séance depuis mars 2024. Le groupe cherche désormais à accélérer sa transformation stratégique face au déclin de son activité historique de comparaison d'hôtels.

Le directeur général Matt Goldberg quittera ses fonctions en février, tandis que le directeur financier Michael Noonan démissionnera d'ici la fin de l'année. Le conseil d'administration a mandaté un cabinet extérieur pour rechercher de nouveaux dirigeants capables d'accompagner la prochaine phase de développement du groupe. Parallèlement, Tripadvisor prévoit de supprimer environ 425 postes, salariés et prestataires confondus, dans sa division Hotels & Other, dans le cadre d'une restructuration déjà engagée. Ces mesures interviennent alors que le bénéfice ajusté du troisième trimestre a reculé sous l'effet de dépenses élevées, accentuant les préoccupations concernant les marges et la capacité du groupe à renouer avec une croissance rentable.

Les difficultés de Tripadvisor reflètent également une transformation structurelle du marché du voyage en ligne. Les consommateurs utilisent de plus en plus Google et des assistants d'intelligence artificielle pour comparer les hôtels, rechercher des destinations et organiser leurs séjours, réduisant leur dépendance aux plateformes traditionnelles. Selon Dan Wasiolek, analyste chez Morningstar, cette évolution accentue les pressions sur l'activité de métarecherche de Tripadvisor, historiquement fondée sur les commissions et les revenus publicitaires liés à l'orientation des voyageurs vers les prestataires. Le groupe tente de compenser cette érosion en développant Viator, sa plateforme de réservation d'excursions et d'activités touristiques, tout en simplifiant ses opérations historiques.