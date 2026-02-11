 Aller au contenu principal
Tripadvisor devrait annoncer une baisse de son bénéfice par action au quatrième trimestre, mais une légère augmentation de son chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 18:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de Tripadvisor TRIP.O ont baissé de 5% mercredi, après avoir atteint leur plus bas niveau depuis juin, lors de la dernière séance avant la publication du rapport trimestriel prévue avant l'ouverture du marché jeudi

** Wall Street prévoit que la société d'évaluation de voyages en ligne publiera un bénéfice par action ajusté de 0,14 $ au quatrième trimestre, contre 0,30 $ un an plus tôt, sur un chiffre d'affaires de 412,65 millions de dollars, contre 411 millions de dollars l'année précédente, selon les dernières données de LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le chiffre d'affaires a atteint ou dépassé les prévisions de Street à 5 reprises, tandis que le BPA a largement dépassé les attentes à chaque fois

** La semaine dernière, Wedbush a réduit les objectifs de prix de la société de voyage en ligne en raison des inquiétudes concernant la concurrence de l'IA. Au 3ème trimestre, alors que le BPA a dépassé les attentes de Street, le chiffre d'affaires a manqué d'environ 1,7%

** L'action s'est échangée pour la dernière fois à 12,17 $ contre un objectif médian de 17 $, en baisse par rapport à 18 $ il y a un mois, selon LSEG, qui indique 17 notations d'analystes: 2 " achat fort ", 1 " achat ", 10 " maintien ", 3 " vente " et 1 " vente forte "

** Depuis le début de l'année, les actions de TRIP ont baissé de plus de 16 %, contre une baisse de 7 % pour l'indice S&P 400 des médias et du divertissement .SPMDCME .

Valeurs associées

TRIPADVISOR
12,0400 USD NASDAQ -6,16%
