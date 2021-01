Triodos IM recrute un ex-directeur commercial de Legg Mason pour la France

(NEWSManagers.com) - La société néerlandaise Triodos Investment Management vient de recruter Eric Simmonet au poste de développeur commercial et responsable des relations investisseurs pour le marché français. L'intéressé travaillait dans les relations investisseurs pour le Benelux et la Suisse chez Keren Finance depuis 2019.

Auparavant, il fut directeur commercial de Legg Mason pour le Benelux entre 2011 et 2019. Il a également travaillé comme commercial pour les marchés France et Benelux chez Oddo & Cie entre 2003 et 2011.