Trimestriels mitigés pour Puma, mais l'évolution des stocks rassure

Puma a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires en baisse et de résultats dans le rouge au titre de son troisième trimestre, témoignant d'une situation toujours difficile pour le groupe allemand et le secteur dans son ensemble, mais l'évolution favorable de ses stocks semblait susciter quelques motifs d'espoir au sein de la communauté financière.

L'équipementier sportif a fait part ce matin d'une perte des activités poursuivies de 54,9 MEUR au titre du 3e trimestre 2026, à comparer avec un manque à gagner de 62,4 MEUR un an auparavant.

A 1 776,2 MEUR, son chiffre d'affaires a baissé de 6,3% à taux de change constants, en raison d'une demande plus faible dans la zone EMEA (-11% à changes constants) et en Amérique du Nord (-8,1%) tandis que la région Asie-Pacifique affiche une croissance à deux chiffres ( 10%).

En revanche, sa marge brute s'est améliorée d'environ 420 points de base, à 49,5%, portée notamment par les effets des remboursements de droits de douane.

Autre signal encourageant, ses stocks d'invendus ont diminué de plus de 24%.

"Cela laisse penser que Puma reste en bonne voie pour normaliser ses niveaux de stocks d'ici à la fin de l'année en dépit d'un environnement de marché plus difficile qu'initialement envisagé", soulignent les équipes d'UBS.

Un rebond difficile, mais Anta toujours en soutien

Les analystes estiment malgré tout que la trajectoire du redressement du groupe reste pour le moins laborieuse, certaines bonnes nouvelles comme le succès de ses chaussures de course n'éclipsant pas une demande toujours en berne pour les produits de la marque au félin.

"Il va falloir que la croissance du chiffre d'affaires accélère significativement au quatrième trimestre et que les performances opérationnelles soient au rendez-vous pour que l'entreprise atteigne ses objectifs annuels", prévient-on chez RBC.

Puma, qui ambitionne de remonter sur le podium des trois principaux équipementiers sportifs mondiaux, aux côtés de Nike et d'adidas, a confirmé sa prévision d'un chiffre d'affaires annuel à taux de change constants en baisse "à un chiffre bas ou moyen".

Il a cependant resserré sa fourchette de prévisions de résultat opérationnel courant (Ebit), désormais attendu entre -130 et -80 MEUR, au lieu de -150 à -50 MEUR.

"La prise de participation d'Anta vient soutenir le dossier, mais le marché attend de prendre connaissance de la nouvelle stratégie, qui devrait permettre d'en savoir plus sur les perspectives de redressement", fait valoir RBC.

Le groupe chinois est entré au capital de Puma en début d'année puis a progressivement augmenté sa participation pour la porter à plus de 29%, devenant ainsi son principal actionnaire.

En fin de matinée, le titre Puma accentuait un peu ses gains pour prendre 7,8% à 27,2 EUR en Bourse de Francfort. Ses gains depuis le début de l'année dépassent désormais les 21%.