Trimestre historique pour Median Technologies

Median Technologies a publié un chiffre d'affaires trimestriel historique de 6,7 millions d'euros au troisième trimestre 2026, en progression de 14,4% sur un an. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, l'activité s'établit à 18,5 millions d'euros ( 8% par rapport à la même période en 2025).

L'intégralité des revenus de la période a été générée par la division iCRO (imagerie centralisée et analyse par intelligence artificielle pour les essais cliniques en oncologie). Portée par une demande soutenue des laboratoires biopharmaceutiques et par la signature récente d'un contrat mondial d'imagerie de phase III de 8,4 millions d'euros, l'un des plus importants de son histoire, l'activité affiche un carnet de commandes record de 90,9 millions d'euros au 30 septembre 2026, en hausse de 23,5% sur un an.

Sur le front du logiciel dispositif médical, la société basée à Sophia Antipolis accélère l'implantation commerciale d'eyonis LCS (détection précoce du cancer du poumon par IA) sur le marché américain via sa filiale dédiée. Sa stratégie combine vente directe et accords de distribution stratégiques.

Au 30 septembre 2026, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 58,3 millions d'euros (contre 60,8 millions à fin juin), assurant une visibilité financière jusqu'au premier semestre 2028. Cet horizon pourrait être prolongé jusqu'au premier semestre 2029 en cas d'exercice intégral des quelque 12 millions de bons de souscription d'actions 2025 en circulation (représentant un apport potentiel de 44,3 millions d'euros).