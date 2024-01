Trimestre en ligne

Publication du CA T3 2023/2024

LDC publie un chiffre d’affaires T3 2023/2024 en croissance de +2,6%, à 1,6 Mds€, dont -0,8% LFL. Ces chiffres sont en ligne avec les attentes et traduisent un léger ralentissement, attendu, de la dynamique du groupe, dans un contexte de baisse des prix sur la volaille en France et de reprise des promotions. Le CA 9M du groupe ressort tout de même en progression de +7,7%, à 4,6 Mds€, dont +4,8% en organique. LDC confirme par ailleurs ses objectifs annuels (6 Mds€ de CA 2023/2024 pour un ROC supérieur à 350 M€) ainsi que ceux à plus long terme (CA 2026/2027 > 7 Mds€ avec un EBITDA autour de 560 M€).

Perspectives

Comme annoncé au moment des résultats semestriels, LDC a finalisé une petite acquisition sur le pôle traiteur (CA <50 M€) au T3. L’intégration comptable a débuté au 1er janvier. Par ailleurs, le groupe dispose d’une bonne visibilité sur la fin d’exercice et maintient en conséquence l’ensemble de ses guidances. Celle d’un CA 2023/2024 supérieur à 6 Mds€ impliquerait au minimum un CA T4 en décroissance de plus de -10%. Nous sommes plus ambitieux et réaffirmons attendre 6,2 Mds€ de CA 2023/2024e, soit un T4 attendu en hausse de +3,1% et un S2 de +2,9% malgré un effet de baisse de prix qui devrait être encore un peu plus marqué sur la fin d’exercice. Nous maintenons également notre attente de ROC (375 M€ vs 350 M€, soit une MOC de 6%, +90 bps YoY), impliquant un ROC S2 de 181 M€ (MOC 5,7%, +60 bps YoY).

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 182€ sur le titre, objectif qui fait ressortir un potentiel de hausse de +30%.