Trigano: UBS reste à l'achat après une réunion avec la direction
' Trigano anticipe une croissance du marché des camping-cars et des mobil-homes en 2026, avec une amélioration des marges grâce à la hausse de la production' indique UBS dans sa note du jour.
'Bien que la direction ait annoncé une marge plus faible pour l'exercice, les flux de trésorerie d'exploitation devraient être solides. Nous anticipons un rebond pour l'exercice 2026' rajoute UBS.
|152,2000 EUR
|Euronext Paris
|+1,94%
