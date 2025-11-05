 Aller au contenu principal
Trigano : remonte au contact des 150E
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 14:59

Dans le trio de tête du SBF120, Trigano remonte au contact des 150E et se rapproche du sommet du corridor 140/153E dans lequel le titre est enfermé depuis le 27 août dernier.

Valeurs associées

TRIGANO
149,6000 EUR Euronext Paris +3,39%
