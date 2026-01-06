Trigano recule malgré une bonne publication trimestrielle et des avis positifs

(AOF) - Trigano (-2,07%, à 170,70 euros) se replie malgré la présentation de données trimestrielles plutôt encourageantes. Sur le premier trimestre 2025-2026, clos le 30 novembre, le chiffre d’affaires du spécialiste des véhicules et d’équipements de loisirs a atteint 833,4 millions d’euros, en croissance de 8,3%, ou de 5,3% à périmètre et change constants. Ce niveau de revenus est globalement conforme aux attentes d’Oddo BHF, qui tablait sur 833,9 millions d’euros.

Dans le détail, l'activité Camping-cars et caravanes, qui représente 91,14% du total, a vu son chiffre d'affaires s'apprécier de 6%, à 759,6 millions d'euros, tandis que les revenus de la division Autres activités de loisirs ont bondi de 38,2%, à 73,8 millions d'euros. Cette forte hausse est due aux ventes de résidences mobiles (+125%) après l'intégration de BIO Habitat, dont la finalisation de l'acquisition a été annoncée le 3 décembre 2024.

Sur le premier trimestre 2025-2026, le groupe a indiqué avoir augmenté de façon progressive sa production de camping-cars afin de répondre au mieux aux besoins de ses distributeurs. Les livraisons aux réseaux, soutenues par un carnet de commandes important, ont ainsi enregistré une progression de l'ordre de 10%. En outre, face à une moindre disponibilité de véhicules de fin de série, les ventes au public du réseau de distribution intégré ont été en léger recul sur la période. Au total, sur la période, les ventes de camping-cars ont augmenté de 7,1% à périmètre et change constants.

Perspectives encourageantes pour la suite

Le groupe a confirmé, lors des principaux salons et foires d'automne, le fort intérêt des Européens pour des loisirs actifs, simples et en proximité avec la nature. Le niveau de ventes de camping-cars sur ces événements est en bonne progression, " ce qui conforte la pertinence de la stratégie de l'entreprise consistant à proposer des gammes de produits adaptées aux goûts et usages variés de la clientèle, mais conservant un rapport prix/équipements très compétitif " explique l'entreprise.

En outre, des carnets de commandes sont solides associés à la non récurrence des phénomènes de déstockage des réseaux de distribution, permettront à Trigano de poursuivre, lors du deuxième et du troisième trimestre, la montée en puissance de sa production pour répondre au plus près à la demande de ses clients.

Le groupe envisage une nette amélioration de sa rentabilité sur l'exercice 2025-2026, mais restera toutefois attentif aux évolutions de la conjoncture économique et politique et adaptera avec agilité son dispositif aux évolutions de la demande.

Chez Oddo BHF, sur la base du carnet de commandes actuel, les analystes anticipent un chiffre d'affaires annuel en hausse de 6%, à périmètre et change constants, à 3,9 milliards d'euros. Ce scénario se base sur une marge opérationnelle en hausse de 80 points de base à 10,2%, ce qui est prudent.

Le bureau d'études a confirmé sa recommandation à Surperformance sur le titre Trigano, avec un objectif de cours de 181 euros. Ce dernier devrait toutefois être ajusté dans le courant de la semaine après une rencontre avec le management du groupe.

Pour Portzamparc, l'avis des analystes est à Acheter, avec une cible de 185 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Numéro 1 européen des véhicules de loisirs, avec plus du 1/3 du marché, créé en 1935 ;

- Chiffre d’affaires de 3,7 Mds€, réalisé à 95 % dans les caravanes, camping-cars et mobile-homes puis dans les équipements de loisirs- matériel de camping et de jardin, remorques ;

- Présence essentiellement européenne : 33 % des ventes en France, 24 % en Allemagne, 11 % au Royaume-Uni, 8 % en Scandinavie, 6,5 % au Bénélux puis l’Italie et l’Espagne ;

- Ambtion : croissance « multi-locale » fondée sur le rachat de petites entreprises conservant leurs marques, autonomie des filiales et maîtrise du réseau de distribution ;

- Capital détenu à 57,9 % (71,8 % des droits de vote) par la famille Feuillet, Stéphane Gigou présidant le conseil de surveillance de 7 membres et le directoire, Michel Freiche assurant la direction générale.

/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- face à la hausse des stocks dans les réseaux, révision à la baisse, des capacités de production, réorganisation industrielle et logistique et programmes d’amélioration de la profitabilté,

- remodelage de la distribution, en France avec le déploiement du réseau Libertium, - d’où n gain de parts de marché, de 3 points au 1 er trimestre, auprès notamment des primo-accédants, avec des offres adaptées, aux prix compétitifs n’affectant pas la rentabilité grâce au redimensionnement des bases de coûts,

- la diversification via le nouveau positionnement, stratégique, sur le marché des mobil-homes d’hôtellerie de plein air et l’acquisition de BIO Habitat,

- la diminution des besoins en fonds de roulement, indispensable à la croissance en Europe ;

- Stratégie environnementale :

- conception des véhicules : réduction de 10 % des consommations de carburants pour les nouveaux camping-cars, baisse des émissions de particules et d’oxyde d’azote et du poids des véhicules,

- développement des piles à combustible et des panneaux solaires,

- lancement du 1 er véhicule bi-thermique/électrique, Electric X ;

- Montée en puissance en Italie, Slovénie et Espagne des sites de fourgons & vans vendus sous la marque européenne Panama ;

- Modèle économique porteur, le camping-car offrant des déplacements à moindre coût et parts de marché supérieures à 40 % dans la plupart des pays européens ;

- Bilan quasiment non endetté malgré la reprise de l’activité BIO Habitat, avec une trésorerie opérationnelle estimée à 500 M€ à la fin de l’exercice.

=/ Défis /=

- Après la normalisation des stocks distributeurs et le bon niveau des carnets de commandes emplis lors des salons d’automne, poursuite de la reprise de l’activité sur la fin de l’exercice 2025-26, clos le 31 août ;

- Après une acquisition en France, attente d’autres opérations de croissance externe ;

- Intégration opérationnelle de l’activité mobil-homes de Beneteau, sous les marques O’Hara, IRM et Coco Switt (320 M€ de chiffre d’affaires), financée par un emprunt spécifique ;

- Après un repli de 11,5 % du chiffre d’affaires annuel, réalisation de l’objectif 2024-25 d’une amélioration de la marge au 2 nd semestre ;

- Versement le 6 octobre du 2 ème acompte sur dividende 2024-25, d’un montant de 1,85 €, supérieur aux prévisions du directoire.