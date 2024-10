Trigano rachète Bio Habitat, filiale de Bénéteau spécialiste des mobil-homes

(AOF) - Trigano a obtenu l’autorisation de l’Autorité de la concurrence pour l’acquisition de 100% du capital et des droits de vote de la société Bio Habitat et de sa filiale Bio Habitat Italia. Le groupe précise qu’avec ses marques O'hara, IRM et Coco Sweet, la division Habitat du groupe Bénéteau est un acteur majeur de la construction de mobil-homes destinés au secteur de l’hôtellerie de plein air en Europe. Profitable, cette société emploie 900 collaborateurs répartis sur 7 sites de production en France et en Italie et a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 319,6 millions d'euros.

Cette opération qui s'inscrit dans la stratégie de développement de Trigano sur le marché des véhicules et équipements de loisirs est porteuse de synergies "en particulier dans les achats, la logistique et les méthodes de fabrication". Elle permettra à Trigano de consolider son leadership dans l'industrie des véhicules de loisirs en Europe.

Lors de son enquête, l'Autorité de la Concurrence a relevé que le groupe Trigano ferait face à la concurrence de "trois acteurs majeurs, dont deux ont investi récemment dans leur outil de production". Le régulateur a considéré que la pression concurrentielle exercée par ces acteurs, ainsi que les capacités de production disponibles sur le marché "feraient échec à toute stratégie de la nouvelle entité qui consisterait à utiliser sa position nouvellement acquise pour augmenter durablement ses prix".

L'opération devrait être finalisée "d'ici la fin de l'année 2024". L'entrée en négociations exclusives a été annoncée en mai 2023.