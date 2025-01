Trigano : net recul de son activité au premier trimestre

(AOF) - Trigano a déclaré un chiffre d'affaires en repli de 17,4% à 769,8 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2024-25 clos fin novembre. Les ventes de camping-cars du groupe ont diminué de 18% en données publiées et de 18,7% en données comparables, à 622,6 millions d'euros. "Les efforts destinés à normaliser le niveau des stocks de camping-cars des réseaux de distribution conduisent Trigano à enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires par rapport à un comparable élevé", explique le constructeur de véhicules de loisirs.

"A court terme, l'exercice 2025 pourrait être impacté par un double effet d'une saison touristique 2024 décevante dans l'ouest et le nord-ouest de la France et par un contexte politique et économique peu propice à l'investissement en France", a fait savoir Trigano.

