Trigano lanterne rouge du SBF 120 en raison de sa consommation de trésorerie

(AOF) - Trigano (-7,44% à 143 euros) est relégué à la dernière place du SBF120 ce mercredi après la publication de résultats semestriels marqués par une importante consommation de trésorerie. Le spécialiste du véhicule de loisirs annonce que "la reconstitution du stock de camping-cars par les réseaux de distribution dont il bénéficie" est maintenant achevée et que la croissance de son activité devrait donc "se rapprocher de celle de ses marchés" au cours des prochains mois. Le groupe affiche cependant un bénéfice net semestriel en hausse de 48,3% à 180,5 millions d'euros.

Le bénéfice opérationnel courant consolidé est en hausse de 40,3% sur un an à 243,2 millions d'euros. Publié en avril, le chiffre d'affaires a progressé de 18,9% à 1,9 milliard d'euros.

Le cash-flow libre déçoit

Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours de 200 euros, soulignant que le titre est "toujours bon marché". Le broker relève cependant que malgré des bénéfices records, la génération de cash-flow libre au premier semestre a été "négative à hauteur de plus de 100 millions d'euros", du fait d'une "très mauvaise performance en matière de besoin en fonds de roulement". Ce dernier a enregistré une dégradation de 260 millions d'euros.

Trigano a explique que " le besoin en fonds de roulement a été impacté par la reconstitution des stocks de la distribution intégrée et par les perturbations de la chaine logistique liées aux mauvaises conditions de livraison des bases roulantes " Ce qui s'est traduit par " une augmentation des niveaux de stocks dans les usines de camping-cars dépassant largement la saisonnalité habituelle ".

La normalisation du niveau du besoin en fonds de roulement devrait intervenir progressivement dans le courant du second semestre.

"La faible dynamique du marché de la caravane se confirme", précise Trigano, ajoutant que "les perspectives d'une reprise de la demande sont envisagées au mieux au cours de l'exercice 2025", tandis que le marché des mobil-homes, resté soutenu au premier semestre bien qu'affecté par le niveau des taux d'intérêts, "pourrait être marqué par une diminution de l'investissement des gros opérateurs de l'hôtellerie de plein air".

Lueur d'espoir, les marchés du camping-car "restent bien orientés dans les principaux pays européens en 2024 avec par exemple des progressions à deux chiffres des immatriculations en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne". "L'activité commerciale sur les terrains et sur les foires et salons est elle aussi soutenue", ajoute le groupe, précisant que la demande des clients "se porte principalement sur des véhicules neufs avec un retour en force des camping-cars traditionnels".

