Trigano entouré après les commentaires d'UBS pour 2025-2026

(AOF) - Trigano (+ 2,48 %, à 153 euros) profite des commentaires positifs d’UBS après une réunion avec la direction. Les analystes ont apprécié la confiance affichée du groupe quant à la reprise de l’activité au premier trimestre de l’exercice 2025-2026 (septembre à novembre) pour les camping-cars, à la croissance attendue pour les mobil-homes et la hausse de la marge programmée. Pour son activité Camping-cars (qui représente 75,42 % de ses ventes), la direction table sur une légère croissance du marché pour la saison à venir.

Au quatrième trimestre, à périmètre et change constants, le repli du chiffre d'affaires de cette division s'était élevé à 7,5 %. Ce repli s'explique par un effet de base défavorable (un excellent quatrième trimestre un an plus tôt) et l'absence d'efforts sur la période pour éviter que les distributeurs ne terminent l'exercice avec des stocks excédentaires.

Pour le segment Caravanes, les ventes ont reculé de 32 % sur l'exercice 2024-2025, soit beaucoup plus que le marché. Trigano explique que les ventes ont été impactées négativement par la demande des distributeurs, en raison des niveaux de stocks et d'une concentration accrue sur d'autres produits. Le groupe a expliqué avoir réagi en transformant certaines lignes de production destinées aux caravanes pour les camping-cars.

Enfin, pour l'activité Mobil-homes, Trigano a expliqué encore sentir un potentiel de développement sur les marchés européens hors France. Une croissance est attendue pour l'exercice 2025-2026, débuté en septembre, mais il est encore trop tôt pour la quantifier.

Trigano table sur une progression de sa marge sur l'exercice en cours, grâce à l'augmentation de la production. Hors acquisition de Bio Habitat, la marge du second semestre 2024-2025 était d'environ 10 %.

Rassurés, les analystes d'UBS ont confirmé leur recommandation à l'Achat sur le titre Trigano, avec une cible de cours de 175 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 17 % par rapport à la clôture de jeudi.

