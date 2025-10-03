 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 061,58
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trigano entouré après les commentaires d'UBS pour 2025-2026
information fournie par AOF 03/10/2025 à 15:27

(AOF) - Trigano (+ 2,48 %, à 153 euros) profite des commentaires positifs d’UBS après une réunion avec la direction. Les analystes ont apprécié la confiance affichée du groupe quant à la reprise de l’activité au premier trimestre de l’exercice 2025-2026 (septembre à novembre) pour les camping-cars, à la croissance attendue pour les mobil-homes et la hausse de la marge programmée. Pour son activité Camping-cars (qui représente 75,42 % de ses ventes), la direction table sur une légère croissance du marché pour la saison à venir.

Au quatrième trimestre, à périmètre et change constants, le repli du chiffre d'affaires de cette division s'était élevé à 7,5 %. Ce repli s'explique par un effet de base défavorable (un excellent quatrième trimestre un an plus tôt) et l'absence d'efforts sur la période pour éviter que les distributeurs ne terminent l'exercice avec des stocks excédentaires.

Pour le segment Caravanes, les ventes ont reculé de 32 % sur l'exercice 2024-2025, soit beaucoup plus que le marché. Trigano explique que les ventes ont été impactées négativement par la demande des distributeurs, en raison des niveaux de stocks et d'une concentration accrue sur d'autres produits. Le groupe a expliqué avoir réagi en transformant certaines lignes de production destinées aux caravanes pour les camping-cars.

Enfin, pour l'activité Mobil-homes, Trigano a expliqué encore sentir un potentiel de développement sur les marchés européens hors France. Une croissance est attendue pour l'exercice 2025-2026, débuté en septembre, mais il est encore trop tôt pour la quantifier.

Trigano table sur une progression de sa marge sur l'exercice en cours, grâce à l'augmentation de la production. Hors acquisition de Bio Habitat, la marge du second semestre 2024-2025 était d'environ 10 %.

Rassurés, les analystes d'UBS ont confirmé leur recommandation à l'Achat sur le titre Trigano, avec une cible de cours de 175 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 17 % par rapport à la clôture de jeudi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

TRIGANO
152,3000 EUR Euronext Paris +2,01%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/10/2025 à 15:27:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank