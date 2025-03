Trigano: en chute après son CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - Trigano dévisse de près de 9% et fait ainsi figure de lanterne rouge du SBF120, à la suite de l'annonce d'un chiffre d'affaires en baisse de 12,1% à près de 1,68 milliard d'euros au titre de son premier semestre 2024-25 (-16,5% en organique).



'Au cours du premier semestre, Trigano a adapté le niveau de sa production de véhicules de loisirs dans le but de retrouver des niveaux de stocks normatifs à la fois dans les usines et dans les réseaux de distribution', explique le groupe.



Si ce CA ressort parfaitement en ligne avec les attentes d'Oddo BHF, celui-ci pointe une profitabilité décevante, le constructeur de véhicules de loisirs estimant son résultat opérationnel courant dans une fourchette de 8 à 9% du CA sur cette période.



Aussi, l'analyste dégrade son opinion de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 158 à 128 euros, avec 'plus de prudence sur la profitabilité de 2025 et de l'incertitude sur la croissance de l'activité des 12/18 prochains mois'.





