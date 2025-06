Trigano: chiffre d'affaires trimestriel de 1 144,2ME (-0,2%) information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 18:17









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 1 144,2 ME (-0,2%) au 3ème trimestre. Il réalise une performance proche du record établi l'an dernier ( 1 146,2 ME).



'L'apport de l'acquisition de BIO Habitat (68,9 ME sur la période) est venu compenser le recul des ventes de camping-cars lié à un comparable élevé' indique la direction.



Les ventes de camping-cars (835,9 ME) s'inscrivent en repli de 6,5% par rapport à 2024. Elles sont en progression de 12,4% par rapport à 2023 (précédent record).



Les ventes de caravanes (-33,0% à périmètre et change constants), restent largement en baisse dans un contexte de marché européen toujours en léger repli.



La bonne orientation des ventes de résidences mobiles à périmètre constant (+14,2%) souligne l'amélioration des délais de livraison ce trimestre mais ne présage pas d'une progression sur la saison, indique le groupe.



'Sa structure financière particulièrement solide permettra à Trigano de continuer sa politique de développement sur les marchés des véhicules de loisirs en Europe, y compris par croissance externe' rajoute la direction.





